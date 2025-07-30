İran’da 3 Mossad ajanı yakalandı

Tahran’ın Demavend ilçesi Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rehimi, 12 günlük dayatılmış savaş sırasında yabancı istihbarat servisleri ve Mossad ile iş birliği yaparak hassas bölgelerde sabotaj ve kışkırtıcı eylemler gerçekleştirmeyi planlayan üç ajanın tespit edilerek yakanlandığını bildirdi.

Rehimi açıklamasında, “Bu kişiler, bir dizi teknik takip ve çalışma sonucunda nihayet 12 günlük savaş sırasında iki ayrı operasyonla yakalandı; operasyonlarda bir miktar iletişim cihazı ve ateşli silah ele geçirildi ve söz konusu şahıslar adli mercilere sevk edildi” dedi.