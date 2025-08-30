İran'da Mossad'a bağlı 8 kişi yakalandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Razavi Horasan eyaletinde Siyonist rejimin istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı sekiz kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Açıklamasına göre, yakalanan kişiler ülkedeki ayrılıkçı gruplarla işbirliği yapıyor ve sanal ortamda Mossad ajanlarından özel eğitim alıyorlardı.

Bu kişilerin, son olaylar sırasında İran’daki önemli askeri şahsiyetler hakkında bilgi topladıkları ve Meşhed’deki hayati merkezlerin koordinatlarını İsrail’e gönderdikleri belirtildi.

Açıklamada, Mossad’a bağlı bu hücrenin devlet ve ordu yetkililerine yönelik saldırı planladığı, ayrıca Meşhed’de önemli merkezleri hedef almak istediği ifade edildi. Ancak operasyon öncesinde tüm üyeler yakalanarak, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve düzenekler de ele geçirildi.