  1. Toplum
29 Haz 2025 14:52

Mossad ajanı Tahran'da yakalandı

Mossad ajanı Tahran'da yakalandı

İran Polis Sözcüsü Tuğgeneral Sadık Montazerulmehdi, Siyonist rejim istihbarat servisi Mossad’a çalışan bir ajanın İmam Humeyni metro istasyonunda yakalandığını duyurdu.

İran Polis Sözcüsü Tuğgeneral Sadık Montazerulmehdi, Siyonist rejim istihbarat servisi Mossad’a çalışan bir ajanın İmam Humeyni metro istasyonunda yakalandığını açıkladı.

Montazerulmehdi yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin Tahran’ın batısında insansız hava araçları (İHA) ve mini drone’lar üretmekle meşgul olduğunu ve yerel bir bağlantı üzerinden İran hava savunma sistemlerine dair raporlar hazırlayıp Mossad’a ilettiğini belirtti.

Gözaltına alınan ajanla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

News ID 1928289

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