ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım paketi açıklandı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrol ticaretini kolaylaştırdığı belirtilen bazı kişi, şirket ve gemilere yönelik yeni bir yaptırım paketi uygulamaya koydu.

Bakanlığın açıklamasına göre, yaptırım listesine 1 kişi, 21 şirket ve 11 gemi dâhil edildi.

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı da 6 şirket ve 4 gemiyi, İran’ın petrol ve petrol ürünleri ticaretine katıldıkları gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldı.

Bu yaptırım paketi, İran’a karşı uygulanan “azami baskı” politikasının bir parçası olarak, şimdiye kadar uygulanan sekizinci dalga yaptırım olarak kaydedildi.