Gazze’de şehit sayısı 60 bin 332'ye yükseldi

İşgalci Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından

yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24saatte 83 kişi şehit olurken 554 kişi de yaralandı.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 9bin 163'e, yaralı sayısı 35 bin 602'ye yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana şehit olanların sayısı ise 60 bin 332'ye, yaralısayısı 147 bin 643'e ulaştı.