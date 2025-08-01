  1. Ekonomi
1 Ağu 2025 09:20

İran'da dolar fiyatı kaç?

İran'da dolar fiyatı kaç?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 90 bin 560 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 89 bin 600 bin tümen seviyesinden işlem gördü

News ID 1929093

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