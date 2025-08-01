https://tr.mehrnews.com/news/1929093/ 1 Ağu 2025 09:20 News ID 1929093 Ekonomi Ekonomi 1 Ağu 2025 09:20 İran'da dolar fiyatı kaç? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 90 bin 560 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 89 bin 600 bin tümen seviyesinden işlem gördü News ID 1929093 کپی شد İlgili haberler İran'da güncel dolar fiyatı İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar kuru ne kadar? Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
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