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2 Ağu 2025 08:28

İran'da dolar güne nasıl başladı?

İran'da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 90 bin tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 90 bin 560 bin tümen seviyesinden işlem gördü

News ID 1929115

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