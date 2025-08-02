https://tr.mehrnews.com/news/1929115/ 2 Ağu 2025 08:28 News ID 1929115 Ekonomi Ekonomi 2 Ağu 2025 08:28 İran'da dolar güne nasıl başladı? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 90 bin tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 90 bin 560 bin tümen seviyesinden işlem gördü News ID 1929115 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da güncel dolar fiyatı İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran'da dolar güne nasıl başladı? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi
yorumunuz