https://tr.mehrnews.com/news/1929071/ 31 Tem 2025 09:29 News ID 1929071 Ekonomi Ekonomi 31 Tem 2025 09:29 İran'da güncel dolar fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 89 bin 600 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 89 bin 250 bin tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929071 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar kuru ne kadar? Ekler Ekonomi dolar dolar fiyatı dolar kuru İran
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