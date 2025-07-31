  1. Ekonomi
31 Tem 2025 09:29

İran'da güncel dolar fiyatı

İran'da güncel dolar fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 89 bin 600 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 89 bin 250 bin tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1929071

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