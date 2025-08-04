https://tr.mehrnews.com/news/1929180/ 4 Ağu 2025 08:13 News ID 1929180 Ekonomi Ekonomi 4 Ağu 2025 08:13 İran'da doların bugünkü fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 400 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 91 bin 180 tümen seviyesinden işlem gördü News ID 1929180 کپی شد İlgili haberler İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da güncel dolar fiyatı İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru İran Ekonomi
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