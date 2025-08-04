  1. Ekonomi
4 Ağu 2025 08:13

İran'da doların bugünkü fiyatı

İran'da doların bugünkü fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 400 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 91 bin 180 tümen seviyesinden işlem gördü

News ID 1929180

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler