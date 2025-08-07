https://tr.mehrnews.com/news/1929252/ 7 Ağu 2025 09:15 News ID 1929252 Ekonomi Ekonomi 7 Ağu 2025 09:15 İran'da dolar fiyatında son durum İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 960 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 270 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929252 کپی شد İlgili haberler İran'da doların güncel fiyatı İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da güncel dolar fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
yorumunuz