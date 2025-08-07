  1. Ekonomi
7 Ağu 2025 09:15

İran'da dolar fiyatında son durum

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 960 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 270 tümen seviyesinden işlem gördü.

