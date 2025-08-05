  1. Ekonomi
5 Ağu 2025 08:44

İran'da dolar fiyatı kaç?

İran'da dolar fiyatı kaç?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 800 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 92 bin 400 tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1929206

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler