https://tr.mehrnews.com/news/1929206/ 5 Ağu 2025 08:44 News ID 1929206 Ekonomi Ekonomi 5 Ağu 2025 08:44 İran'da dolar fiyatı kaç? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 800 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 92 bin 400 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929206 کپی شد İlgili haberler İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da güncel dolar fiyatı İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
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