Pezeşkiyan: Pakistan ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz

İran Cumhur Başkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan’a hareket etmeden önce yaptığı konuşmada, bu ülkenin her zaman İsrail ve ABD’nin İran topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını vurguladı.

Pezeşkiyan, “Pakistan Meclisi de bu saldırıları kınadı ve gerektiğinde ülkemizin toprak bütünlüğünü ve İran devleti ile halkını destekleyeceğini belirtti” diye ekledi.

Pakistan’ın bu konudaki çabalarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bu ziyarette Pakistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sınır pazarları ile hava ve deniz ulaşımı, daha fazla işbirliği için zemin hazırlayabilir. Ayrıca şu anda Çin ve Pakistan arasında devam eden İpek Yolu projesine bağlanarak, İran üzerinden Avrupa’ya ulaşabiliriz.” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini yaklaşık 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerine de dikkat çeken Pezeşkiyan, “Bu ziyarette bölgenin güvenlik ve sınır meseleleri de hem bizim hem de Pakistan’daki kardeşlerimiz için büyük önem taşıyor. Gerekli koordinasyonlarla bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Düşmanların her zaman İslam ülkeleri arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını Pezeşkiyan, iki ülke arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.