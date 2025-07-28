İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Tahran'da Fransa'nın yeni İran Büyükelçisi Pierre Koshar'ı kabul etti.

Görüşmede Pezeşkiyan, ''Batılı ülkelerin, İran'ı nükleer silah peşinde olmakla suçlaması ve bu yöndeki kara propagandaları bölge ve dünyayla etkileşim arayışında olan 14. Tahran hükümetinin çabalarına gölge düşürüyor’’ dedi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''Uluslararası hukuk çerçevesinde haklarımızı talep ediyoruz. Geçmişte de nükleer faaliyetlerimiz için en katı denetleme uygulandı, şimdi de aynısını uygulamaya hazırız. Ancak bu, İran milletinin haklarından vazgeçeceği anlamına gelmez.’’

Pezeşkiyan, ''savaş istemiyoruz, diyaloğa hazırız. Ancak olası bir saldırıya vereceğimiz yanıt da güçlü olacaktır.'' ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği eşi benzeri görülmemiş vahşi suçlara değinen Pezeşkiyan, bu konuda sessiz bir tutum sergileyen Fransa ve Avrupa ülkelerinin tavrını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Fransa gibi ülkelerin Siyonist rejimin suçlarının devam etmesinin önlenmesinde daha etkili bir rol oynamasını umuyorum.'' diye konuştu.

Fransız büyükelçisi de İran'ın Zahidan kentinde meydana gelen terör olayında hayatını kaybeden çok sayıda İran vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu. Koshar, ülkesinin İran'la ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.