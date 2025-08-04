Çin, ABD’nin İran ve Rusya’dan petrol alımını durdurma çağrısını reddetti

Çin, ABD’nin İran ve Rusya’dan petrol ithalatını durdurma yönündeki çağrılarını geri çevirdi.

Şafakna’ya göre, Stockholm’de iki gün süren ticaret görüşmeleri sonrasında Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yüzde yüz gümrük tarifesi tehdidine yanıt olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Çin her zaman enerji güvenliğini, ulusal çıkarları doğrultusunda ve bağımsız şekilde sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Çin Dışişleri ayrıca, baskı ve zorlamanın sonuç vermeyeceğini, ve Pekin’in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunacağını vurguladı.

ABD’den gümrük tehdidi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Çin’in İran’dan petrol ithalatına ilişkin endişelerini yinelediği bildirildi. ABD’li yetkililer, Çin’in yalnızca İran değil, aynı zamanda Rusya’dan da enerji ithalatını sürdürmesi hâlinde, Pekin’e karşı yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını gündeme alabileceklerini duyurdu.

ABD’li yetkili Scott Busen’t, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen bir basın toplantısında, “İran’dan yapılan petrol ithalatının yüzde 90’ı Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Bu durum bizim için büyük bir endişe kaynağı” ifadelerini kullandı.