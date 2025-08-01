Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yarın Pakistan’a gidiyor

Pakistan hükümeti, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in daveti üzerine 2 ve 3 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a bu ziyaret sırasında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve çok sayıda bakan ve diğer üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu bir heyet eşlik edecek.

Bu ziyaret sırasında Pezeşkiyan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşecek ve Pakistan Başbakanı ile de heyet düzeyinde görüşmeler gerçekleştirilecek.