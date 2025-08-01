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1 Ağu 2025 14:16

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yarın Pakistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yarın Pakistan’a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yarın Pakistan'a yapacağı ilk resmi ziyarette bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunacak.

Pakistan hükümeti, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in daveti üzerine 2 ve 3 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a bu ziyaret sırasında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve çok sayıda bakan ve diğer üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu bir heyet eşlik edecek.

Bu ziyaret sırasında Pezeşkiyan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşecek ve Pakistan Başbakanı ile de heyet düzeyinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

News ID 1929100

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