İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, İran’ın güvenliği konusunda açık mesajlar verdi.

Galibaf, “İran, güvenliğini hiçbir ülkeden dilenmez. Düşmanlarımız, yanlış hesaplarını gözden geçirmeli. Tek yolları, İran’ın yasal haklarını kabul etmektir. Ne dayatılmış bir savaş, ne de dayatılmış bir barışa boyun eğeriz.” dedi.

Galibaf, geçtiğimiz hafta İran parlamento heyetinin, dünya parlamento başkanları zirvesine katıldığını hatırlatarak “Bu, 12 günlük son savaşın ardından İran’ın BM’deki ilk resmi temsiliydi. 110’dan fazla ülke katıldı, bu da toplantıya verilen önemi gösteriyordu.” dedi.

“Batı medyası İran’ı zayıf göstermeye çalıştı”

Batı’nın medya gücünün İran’ı son savaşta mağlup gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Galibaf “Amaçları, savaş sonrası İran’a dayatılmış bir barışı kabul ettirmekti. Bizim ilk hedefimiz, bu sahte algıyı kırmak ve düşmanın yeni bir hata yapmasını önlemekti.” diye konuştu.

İkinci hedeflerinin ise Gazze halkının sesi olmak olduğunu belirten Galibaf, “Bir neslin sistematik şekilde yok edildiği bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu zulme karşı insanlık adına ses yükselttik.” şeklinde konuştu.