Galibaf: Halkımız düşmanın İran'ı bölme planını boşa çıkardı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün meclisin açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin dayattığı 12 günlük savaşa işaret ederek, “Herkese açıktır ki dayatılan 12 günlük savaş ve kutsal savunma, 90 milyonluk sert çekirdeğin oluşmasına ve düşmanın hedeflerine ulaşamamasına yol açmış, ülkenin çeşitli boyutlarda şartları üzerinde büyük etkiler bırakmıştır” dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, “İran halkı, silahlı kuvvetlere ve ülkenin siyasi yetkililerine tam desteğiyle düşmanın planına en büyük darbeyi vurmuş ve İran’ın parçalanması için hazırlanan senaryoyu boşa çıkarmıştır” ifadesini kullandı.

Galibaf, ülkenin savunma kapasitesine dikkat çekerek, “Yeni koşullarda İran’ın savunma gücünü artırmak öncelik ve aciliyet taşımaktadır. Silahlı kuvvetlerin gayretlerini yakından bilen biri olarak halka söylüyorum ki, ülkenin savunma gücünün artırılması hız ve ciddiyetle takip edilmektedir. 12 günlük savaştan kazanılan değerli tecrübelerle birçok zayıf nokta tespit edilerek giderilmiştir” ifadelerinde bulundu.

Muhtemel bir sonraki savaşta itidal sona erecektir

Galibaf konuşmasına şöyle devam etti:

“Mevcut güçlü yanların güçlendirilmesiyle, silahlı kuvvetlerimiz İran’a yönelik her türlü muhtemel saldırıya geçmişten daha güçlü bir yanıt vermeye hazırdır. Öyle ki, eğer düşman bir kez daha hesap hatasına düşmezse, İran’a saldırma kararı almayacaktır. Bununla birlikte, silahlı kuvvetlerimiz düşmana hesap hatası yapma fırsatı vermemek için uygun planlamalar yapmıştır. Bunlardan biri de, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Daimi İktidar’ füze tatbikatıydı. Bu tatbikat düşmana açık bir mesaj verdi: Muhtemel bir sonraki savaşta itidal sona erecek ve karşılık verme için yeni alanlar ve mekanlar gündeme gelecektir. Düşman saldırıya kalkışırsa, savaşın yeni bölgelere ve ekonomik ve siyasi alanlara yayılmasına tanık olacağız.”