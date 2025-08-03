İran'dan uluslararası topluma Gazze'ye yardım için somut adımlar atma çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformunda Gazze’de Siyonist rejimin sürdürdüğü vahşetle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:

"Filistinliler, aynı anda hem en gelişmiş Amerikan ve Alman ölüm silahlarıyla toplu halde katlediliyor hem de vahşice yiyecekten mahrum bırakılarak açlıktan hayatlarını kaybediyorlar; gıda dağıtım kuyrukları ölüm tuzaklarına dönüşmüş durumda; hastalar yiyecek ve ilaca erişemeden hayatlarını kaybediyor… Ve tüm bunlar, iki yıldır süren terör ve korku kampanyasının, toplu bombardıman ve imha operasyonlarının ardından gerçekleşiyor; bu süreçte 200 binden fazla masum insan hayatını kaybetti ya da yaralandı ve Gazze Şeridi’nin yüzde 90’ı yaşanmaz hâle geldi.

Uluslararası toplum, içi boş açıklamalar yapmayı bırakmalı ve Gazze halkına yardım ile bu soykırımı durdurmak için somut adımlar atmalıdır. Soykırımcı rejime silah ambargosu uygulanması ve suçluların yargılanarak cezalandırılması acil bir zorunluluktur."