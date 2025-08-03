İran Ordu Komutanı: Askeri hazırlıklarımız sürüyor

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Kara Kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı toplantıda, İsrail rejiminin İran halkına karşı işlediği suçlara değinerek, “Siyonist rejim, 12 günlük savaşta bir kez daha düşmanlığını ve vahşetini açıkça ortaya koydu. Gazze’deki son iki yılda ve bu rejimin 80 yıldan kısa süren kirli tarihinde, komşu ülkelere yönelik sayısız saldırıda aynı barbarlığı gördük” dedi.

Bu eşitsiz çatışmada İran’ın hem direniş gösterdiğini hem de düşmana ağır zararlar verdiğini belirten Tümgeneral Hatemi, “Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkımızdan birçok kişiyi kaybetmiş olsak da bu savaşta galip gelen taraf biz olduk” ifadelerini kullandı.

İran’ın füze ve İHA kapasitesinin tamamen operasyona hazırlıklı olduğunu vurgulayan Tümgeneral Hatemi, savunma sanayii ile teknolojik gelişmelerde daha kararlı adımlarla yollarına devam edeceklerini söyledi.

Tümgeneral Hatemi, “Düşmanı asla hafife almamalı ve tehdidi sona ermiş gibi görmemeliyiz” diyerek, İran halkının birliği ve kararlılığının İsrail’e güçlü bir mesaj verdiğini ve rejimin stratejik bir hata yaptığını vurguladı.