Putin ve Netanyahu İran'ı görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Benyamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre, bugünkü telefon görüşmesi, Putin ve Netanyahu arasında bir hafta içinde yapılan ikinci görüşme oldu.

Görüşmede Suriye'deki durum ve İran nükleer programı ele alındı.

Taraflar, 28 Temmuz'da gerçekleştirdikleri bir önceki görüşmede Suriye meselesini ve Ortadoğu'daki gergin durumun çeşitli yönlerini ele almıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus tarafı, bölgedeki mevcut sorunların ve ihtilafların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki değişmez tutumunu yineledi.