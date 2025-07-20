Moskova'da kritik görüşme: Putin ve Ali Laricani bir araya geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin kıdemli danışmanı Ali Laricani ile bir araya geldiğini açıkladı.

Ali Laricani, Tahran'ın Ortadoğu'daki durum ve İran nükleer programı hakkındaki değerlendirmesini Rus liderine aktardı.

Geçtiğimiz 23 Haziran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Moskova'da Vladimir Putin ile görüştü. İki isim, Siyonist İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail ve ABD'nin saldırılarını kınayan Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan sebepsiz bir saldırganlık" demişti.