Bugün İran’da Gazeteciler Günü

8 Ağustos (17 Mordad), İran'da her yıl Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün, basın camiasının bilgilendirme ve bilinçlendirme alanındaki çaba ve fedakarlıklarını onurlandırmaya adanmış bir gündür.

Gazeteciler Günü'nün Tarihçesi

8 Ağustos 1998, İran haber camiası için hüzünlü bir gündü. Bu gün, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA) muhabiri Mahmud Saremi, sekiz İranlı diplomatla birlikte Kabil'deki İran Büyükelçiliği'nde Taliban tarafından şehit edildi.

Bu talihsiz olay, İran basın camiası için ağır bir acıydı ve bu olayın şehitlerinin hatırası İran halkının kalbinde ve zihninde sonsuza dek yaşayacak. Bu trajediye tepki olarak, İran Kamu Kültür Konseyi, başta Mahmud Saremi olmak üzere medya şehitlerini anmak için 8 Ağustos'u Gazeteciler Günü olarak ilan etti.

Mahmud Saremi, gazetecilerin habercilik gibi önemli bir misyon uğruna gösterdiği özveri, cesaret ve fedakarlığın bir simgesi ve gerçeği insanlara ulaştırmak için hayatını feda eden bir basın mensubuydu.

Gazeteciler Günü, medya şehitlerinin onurlu statüsünü onurlandırmak için bir fırsat ve aynı zamanda gazetecilerin İran'da karşılaştığı zorluklar ve engeller üzerine düşünmek için bir vesiledir.

Gazeteciler Günü'nün Önemi

Günümüzün gürültülü ve karmaşık dünyasında gazetecilik, bilgilendirme, farkındalık yaratma ve kamuoyunu şekillendirmede hayati bir rol oynamaktadır. Farkındalığın öncüleri olarak gazeteciler, aydınlanma ve hakikat arayışı yolunda ciddi bir görev üstlenmekte ve adımlar atmaktadır.

Bilgi ve Farkındalık

Gazeteciler, olayları doğru ve tarafsız bir şekilde yansıtarak, insanların siyaset, toplum, ekonomi, kültür vb. gibi çeşitli düzeylerdeki son gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olur. Bu farkındalık, bilinçli karar alma ve çeşitli alanlarda aktif katılım için bir temel oluşturur.

Gazeteciler, yolsuzlukla ve yetki kötüye kullanımıyla mücadelede, şeffaflık ve hesap verebilirliğin teşvik edilmesinde kilit bir rol oynarlar.

Gazeteciler Günü, azınlıkların, savunmasız grupların ve ezilenlerin seslerini yansıtarak toplumsal adaleti teşvik eden ve ezilenlerin haklarını koruyan bu gazetecileri onurlandırmak için bir fırsattır. Gazeteciler, çeşitli alanlarda değerli ve değerli içerikler üreterek, toplumun kültür düzeyinin yükselmesine ve kamuoyunun bilgi ve farkındalığının artmasına yardımcı olurlar.

Gazeteciler Günü Törenleri

Bu gün, gazetecilerin emek ve fedakarlıklarını onurlandırmak için ülke genelinde çeşitli törenler düzenlenmektedir. Bu törenlerden bazıları şunlardır:

*Şehit gazetecilerin özellikle 12 günlük savaşta şehit düşen gazetecilerin mezarını ziyaret etmek.

*Özel amaçlı konferans ve toplantılar düzenlemek ve bu konferans ve toplantılarda, gazetecilerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar, ifade özgürlüğü, vb. dahil olmak üzere gazetecilik mesleğiyle ilgili çeşitli konuları ele almak.

*Deneyimli ve örnek gazetecilerin anılması; bu törende, gazetecilik alanında yıllarca çalışmış ve topluma

değerli hizmetler sunmuş deneyimli ve örnek gazeteciler onurlandırılması.

*Haber yarışmaları ve festivallerinin kazananlarına ödüller verililmesi.

İran’da kaç gazeteci var

Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Basın ve Enformasyon Müsteşarı tarafından yapılan açıklamaya göre İran’da 8 binden fazla kişi gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.

İran’da kaç gazeteci ve yabancı basın kuruluşu bulunmaktadır?

a) Yabancı medya muhabiri sayısı: 312

b) Ofisi olan medya kuruluşu sayısı: 148

c) Medya kuruluşu olan ülke sayısı: 30 ülke: Avusturya, Azerbaycan, İspanya, Avustralya, Afganistan, Almanya, BAE, ABD, İngiltere, İtalya, Bahreyn, Belçika, Türkiye, Çin, Rusya, Japonya, Suriye, Irak, Umman, Fransa, Filistin, Kazakistan, Katar, Kuzey Kore, Güney Kore, Kolombiya, Kuveyt, Lübnan, Lüksemburg, Yemen

d) Ana medya dili: Almanca, Azerice, İspanyolca, İngilizce, Farsça Darice, Arapça, İtalyanca, Fransızca, Kırgızca, Türkçe, Çince, Rusça, Japonca, Korece, Kürtçe dahil 15 dil