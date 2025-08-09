Velayeti'den Trump'ın Güney Kafkasya planına tepki

İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tesnim Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Zengezur Koridoru” olarak adlandırılan geçidi 99 yıllığına kiralama iddiası hakkında Velayeti, “Güney Kafkasya sahipsiz bir bölge mi ki Trump onu kiralayacak? Güney Kafkasya, dünyanın en hassas coğrafi noktalarından biridir ve bu geçit, Trump’ın mülkü olacak bir koridor değil, Trump’ın paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır.” dedi.

Velayeti, İran’ın Rusya ile veya Rusya olmadan Güney Kafkasya’da Amerikan koridorunun kurulmasına engel olacağını belirtti.

ABD ve Siyonist rejimin Hizbullah’ı silahsızlandırma planına tepki gösteren Velayeti, bu hayalin gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Velayeti, “Bu konu ilk kez olmuyor, daha önce de bu tür Lübnan karşıtı planlar sonuçsuz kalmıştı, bu kez de başarıya ulaşmayacaktır. Direniş, bu tuzaklara karşı duracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.