Trump’ın Zengezur Koridoru planına İranlı yetkililer nasıl bakıyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki arabuluculuğu başarıyla sonuçlandı. Bakü ve Erivan arasında yapılan anlaşmaya göre, Zengezur sınır kapısının yönetimi 99 yıl süreyle ABD’ye devredilecek. Bu yeni sınır kapısı, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek, ancak Ermenistan yönetimi altında olmayacak. Trump ise bu güzergahı “Trump’ın Küresel Barış ve Refaha Açılan Yolu” olarak tanımladı.

Bu konu İranlı yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı:

Pezeşkiyan ''Zengezur Koridoru'' hakkında konuştu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Zengezur Koridoru hakkında değerlendirmede bulundu.

Pezeşkiyan, ''Dr. Erakçi son günlerde bu konuyla ilgili bir rapor sundu ve kendileri konuyu takip edecek. Elbette bu koridor haberlerde abartıldığı gibi değil ve İran İslam Cumhuriyeti'nin talepleri karşılanmıştır. Tek endişemiz bir Amerikan şirketin bu yolu inşa etmesidir.'' dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonuna imza attı. Anlaşma ile kurulacak Zengezur Koridoru'nun işletmesi 99 yıllığına ABD'ye devredildi.

Bakan Erakçi'den ''Zengezur Koridoru'' hakkında açıklama

Basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün Azerbaycan ve Ermenistan barışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erakçi açıklamasında “Yarın Ermenistan Dışişleri Bakanı beni telefonla arayacak. Sayın Paşinyan da arayacak. Salı günü ise bu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran’a gelecek. Zengezur konusundaki tutumumuz tamamen açıktır. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki her türlü barışı memnuniyetle karşılıyoruz ve daha önce de barışa ulaşmak için rol oynamaya hazır olduğumuzu açıklamıştık. Biz, her ülkenin kendi toprağı üzerindeki tam egemenliğinin korunmasını istiyoruz ve bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve uluslararası sınırlarını savunuyor, herhangi bir değişikliği kabul etmiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan’ın ortak bildirisinde, bölge ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmiş, her türlü sınır değişikliğine karşı çıkılmıştır ki bu da ülkemizin tutumuyla uyumludur.” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi sözlerini şöyle tamamladı:

“Koridor konusu gündemden çıktı ve mesele, Ermenistan’ın egemenliği ve yargı yetkisi altında, kendi topraklarında inşa edilecek bir transit yol meselesine dönüştü. Bu işi, Ermenistan’da kayıtlı bir Amerikan-Ermeni şirketi yapacak. Biz, bölgeye herhangi bir şekilde yabancı bir varlığın gelmesinin, bölge barışı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirttik. Bu tutumumuzu her iki ülkeye de bildirdik. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Şimdiye kadar temel tutumlarımız gözetildi, ancak söz konusu Amerikan şirketinin muhtemel varlığı endişe vericidir ve bu konuda istişarelerimizi sürdürüyoruz.”

İran’dan Güney Kafkasya’da bölgesel güvenlik uyarısı

İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi, sosyal medya hesabı üzerinden 'Güney Kafkasya’da bölgesel güvenlik' uyarısında bulundu.

Senayi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran, komşuları arasındaki barışı memnuniyetle karşıladığını ve ulaşım yollarının açılmasına da karşı olmadığını açıkladı. Ancak Tahran, bölge dışı güçler ile uluslararası örgütlerin Güney Kafkasya’nın güvenlik ve jeopolitik dengelerine dahil edilmesine hassasiyet gösteriyor ve bu durumun gerilimi artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor."

Velayeti'den Trump'ın Güney Kafkasya planına tepki

İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tesnim Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Zengezur Koridoru” olarak adlandırılan geçidi 99 yıllığına kiralama iddiası hakkında Velayeti, “Güney Kafkasya sahipsiz bir bölge mi ki Trump onu kiralayacak? Güney Kafkasya, dünyanın en hassas coğrafi noktalarından biridir ve bu geçit, Trump’ın mülkü olacak bir koridor değil, Trump’ın paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır.” dedi.

Velayeti, İran’ın Rusya ile veya Rusya olmadan Güney Kafkasya’da Amerikan koridorunun kurulmasına engel olacağını belirtti.

ABD ve Siyonist rejimin Hizbullah’ı silahsızlandırma planına tepki gösteren Velayeti, bu hayalin gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Velayeti, “Bu konu ilk kez olmuyor, daha önce de bu tür Lübnan karşıtı planlar sonuçsuz kalmıştı, bu kez de başarıya ulaşmayacaktır. Direniş, bu tuzaklara karşı duracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Avrupa'ya giden ticaret yolunun engellenmesi başarısızlığa mahkûmdur

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Rızai, sosyal medya hesabında Zengezur Koridoru hakkında şunları yazdı:

“İran’ın Rusya ve Avrupa’ya Zengezur koridoru üzerinden ticaret ve geçiş güzergâhının kapatılmasına yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkûmdur.”

Rızai, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Bu girişim, onu planlayanlar için bir kâbusa dönüşecek bir hayaldir.”