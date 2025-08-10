Mehran Sınır Kapısın'dan 1,9 milyondan fazla ziyaretçi geçiş yaptı

İlam Valisi Ahmet Keremi, Mehran sınır kapısından Muharrem ayının başından bu yana 1 milyon 911 bin kişi geçiş yaptığını duyurdu.

Keremi, sınırdaki geçişlerin sorunsuz devam ettiğini belirterek, dün tek gün içinde 222 bin kişinin sınırı kullandığını söyledi.

Bugün sabah 07:00’ye kadar ise 71 bin kişinin Mehran sınır kapısından geçtiği bildirildi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir.