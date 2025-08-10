Irak’ta Erbain ziyaretçilerine saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbain ziyaretçilerine saldırı hazırlığındaki bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Açıklamada, güney illerinde, Fırat'ın merkezinde ve Bağdat'ta icra edilen operasyonlarda IŞİD bağlantılı 23 teröristin yakalandığı belirtildi.

Irak’ta milyonlarca ziyaretçinin katıldığı Erbain yürüyüşünde güvenliği sağlamak için Haşdi Şabi güçleri ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haşdi Şabi, özellikle Kerbela, Necef, Basra, Diyala ve diğer kritik bölgelerde 24 saat esasına göre devriye görevini yürütüyor.

Haşdi Şabi’nin aldığı bu tedbirler, sadece Irak halkının değil, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de güvenliğini sağlıyor.