Avustralya gelecek ay Filistin'i tanıyacak

Avustralya da Kanada, Britanya ve Fransa gibi Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin'in resmen tanıyacağını açıkladı.

Başbakan Anthony Albanese, "Avustralya, Filistin Yönetimi'nden aldığı taahhütlere dayanarak Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını tanıyacaktır" dedi.

"Bu hakkı gerçeğe dönüştürmek için uluslararası toplumla birlikte çalışacağız."

Bakanlar Kurulu Pazartesi günü (12.8.2025) erken saatlerde Canberra'da toplanarak devletin kuruluşunu onayladı.

Kanada, Birleşik Krallık ve Fransa, Gazze'deki insani krizin ortasında Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında bir Filistin devletini tanımayı planladıklarını daha önce açıklamışlardı .