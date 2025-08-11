Hürriyet: Mahmur Kampı boşaltılıyor

Hürryet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "90’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren ve PKK’nın kuluçka makinası olarak gösterilen Mahmur Kampı’nın boşaltılması için hazırlıklar başladı." diye yazdı.

Selvi'nin yazısı şu şekilde:

11 Temmuz’da Bese Hozat başkanlığı’ndaki bir grup PKK’lı, Kuzey Irak’ta silahlarını yakmak suretiyle yeni sürecin ilk adımını atmıştı. PKK’nın silah bırakma sürecinin o tarihten sonra devam edip etmediği ise merak konusu olmuştu. PKK’nın, kamplarının bulunduğu Irak’ta silah bırakmasıyla ilgili adımların atıldığı ortaya çıktı. Irak’ta, PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili MİT, bölgesel yönetim ve merkezi Irak hükümetinden oluşan üçlü bir mekanizma kuruldu. 90’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren ve PKK’nın kuluçka makinası olarak gösterilen Mahmur Kampı’nın boşaltılması için hazırlıklar başladı.

Karayılan doğruladı

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, Mahmur Kampı’ndan çekildiklerini açıkladı. Karayılan, 9 Ağustos tarihli açıklamasında, “Bizler, Irak devleti üzerinde baskı kurulmasın ve her şey yasal olsun diye askeri güçler olarak oradan çekildik ve mevzilerimizi onlara bıraktık” dedi.

Karayılan, Irak güçlerinin ise kampı boşaltmak için baskı yaptığını savundu. “Onlar ise şimdi aynı mevzilerden kuşatmayı sıkılaştırıyor ve halkımız üzerinde baskı kuruyor” diye konuştu.

Öcalan'ın Mahmur mektubu

Öte yandan Öcalan’ın da Mahmur Kampı’na bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Öcalan’ın “İnanıyorum ki Mahmur halkımız geçmişte mücadelemizin temel direği olduğu gibi barış ve demokratik toplumun inşa sürecinde de aynı rol ve misyonu üstlenecektir” dediği ifade edildi.

Terör örgütünün yayın organında yer alan 8 Ağustos tarihli haberde, Öcalan’ın mektubunun Mahmur’da yaşayanlara merkezi sistemle okunduğu belirtildi. Öcalan’ın mektubunda Mahmur halkına, “Görüşmelerimizin bir noktası da Mahmur halkımızın durumu üzerinedir. Şüphesiz bu sürecin ilerlemesiyle birlikte halkımızın yeniden kendi topraklarına dönüşü gerçekleşecektir. Ancak bilinmelidir ki kişisel ve ailesel yaklaşımlar öne çıkmamalıdır” diye seslendiği anlatıldı.

Mahmur Kampı

Mahmur Kampı, 1998 yılında BM tarafından oluşturulup daha sonra PKK’nın kontrolüne girmişti. Bazı PKK yöneticilerinin de halkın arasına karışarak birlikte yaşadığı söylenen Mahmur Kampı’nda PKK tarafından Türkiye’nin sınır köylerinden göç ettirilen aileler de yaşıyor. PKK, Mahmur’dan sonra Sincar’da da sivillerin yaşadığı bir kampı kontrol ediyor.

PKK’nın silah bırakma sürecinde merkezi Irak yönetimi Mahmur Kampı’nı boşatmak üzere harekete geçti.

Kritik halka

PKK’nın silah bırakma sürecinde Mahmur Kampı’nın boşaltılması önemli bir gelişme. Burada asıl önemli olan silahların kafalarda bırakılması. Yoksa burada silah bırakır, başka yerden silah alır. Ayrıca PKK sadece eli silah tutan teröristlerden ibaret değil. PKK’nın Avrupa kolunun elinde silah mı var? PKK’nın finans ayağını yönetenler silahlı yapılanma mı? PKK’nın lojistiğini sağlayanların elinde silah gördünüz mü? PKK’nın dış irtibatlarını sağlayanlar kaleşnikof mu kullanıyor?

Birilerinin anlamadığı bu. PKK’nın tüm unsurlarlarıyla silah bırakması demek sadece Kandil’dekilerin ya da mağaralardaki teröristlerin silah bırakması değil. Zihinlerde de silahların bırakılıp silahsız mücadele döneminin başlamasıdır.