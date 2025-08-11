Erivan-Bakü anlaşması İran'ın stratejik sınırlarını tehdit etmiyor

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonuna imza attı. Anlaşma ile kurulacak Zengezur Koridoru'nun işletmesi 99 yıllığına ABD'ye devredildi.

Beyaz Saray, anlaşma kapsamında ABD’nin “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” adını taşıyacak büyük bir ulaşım koridorunun inşasına yardımcı olacağını duyurdu. Bu rota, Ermenistan topraklarıyla ayrılmış durumdaki Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayacak.

İran İslami Şura Meclisi milletvekili Hasan Kaşkavi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya ve Zengezur Koridoru konusuna değinerek, ''Bu anlaşma, İran'ın stratejik sınırlarının kaybedilmesi anlamına gelmiyor ve tüm yetkililerin bu konuda ortak bir duruş sergilemesi lazım’’ dedi.

Kaşkavi, ''Ermenistan'ın iç hukuku esas alınarak bir Amerikan şirketi ile imzalanan söz konusu anlaşma, Ermenistan'ın ulusal egemenliğine saygı göstermektedir.'' ifadesini kullandı.

''Trump, tarafların toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi halinde karşılık verileceğini belirtti.’’ diyen Kaşkavi, İran'ın stratejik sınırlarının kaybedildiği iddiasının mantıksız olduğunu söyledi.

İranlı milletvakili "Genelde sınırlarda değişme olursa bölgeye askeri güçler gönderilir, ancak böyle bir şey söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru ile ilgili yayınlanan analizlere atıfta bulunan Kaşkavi, bazı medya kuruluşlarının bu konuyu abarttığını belirtti.

Hasan Kaşkavi, "Bu anlaşma, bölge için daha çok ekonomik bir çözüm ve nihayetinde Ermenistan'a fayda sağlayacak. İran, konuyu diplomatik yollarla takip ediyor." diye konuştu.