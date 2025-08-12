Muhacirani: Zengezur koridoru, İran’ın sınır kaybıyla ilgili değil

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Zengezur olarak bilinen bölgenin İran haritasının sadece küçük bir parçası olduğunu ve bazı medya ile sosyal medyada bu durumun tüm kuzey sınırlarının kaybedildiği gibi gösterilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Muhacirani kendisi ve bakan Erakçi’nin daha önce açıkladığı gibi, bölgedeki istikrarın, ülkelerin toprak bütünlüğünün ve mevcut egemenliğin korunmasının İran’ın temel talepleri arasında olduğunu vurguladı.

Yabancı güçlerin komşu ülkelerde bulunmasından asla memnun olunmadığını ifade eden Muhacirani, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, ancak medyada konunun abartılmaması gerektiğini söyledi.

İran’ın temel amaçlarının toprak bütünlüğü, egemenlik ve bölgesel istikrar olduğunu yineleyen Sözcü, her bölgenin halkının kendi aralarında nasıl etkileşimde bulunacağını en iyi şekilde bileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.