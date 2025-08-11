Irak Haber Ajansı'na (INA) göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Sudani görüşmede ülkesinin İran'la ilişkilerini geliştirme ve iki ülke için de fayda sağlayacak çeşitli alanlarda verimli ortaklıkları güçlendirme yönündeki yoğun çabalarını vurguladı.

Başbakan Sudani, ''ABD-İran görüşmelerini destekliyoruz'' dedi.

İran ile Irak arasında güvenlik mutabakatı imzalandı

Sudani'nin huzurunda Ali Laricani ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ortak güvenlik mutabakatına imza attı.

Laricani, Irak ziyaretinde bu ülkeyle güvenlik anlaşması imzalanacağını ve Beyrut ziyaretinde ise Lübnan'a mesajlar iletileceğini duyurmuştu.