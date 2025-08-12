Laricani ile Fuad Hüseyin İran-Irak demiryolu projelerini görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, pazartesi günü Bağdat’ta İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi ağırladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre taraflar, ikili ilişkilerin yanı sıra Şelamçe–Basra demiryolu projesi ve bunun tamamlanmasındaki engelleri, özellikle mayın temizliği ve diğer teknik zorlukları ele alarak, ilgili kurumların gerekli çözümleri bulmak üzere çalışması konusunda mutabık kaldılar.

Taraflar ayrıca, İran’daki Hüsrevi’den Irak’ın Hanekin ve Bağdat şehirlerine uzanacak stratejik hattın geliştirilmesi fikrini, bunun ekonomik ilişkileri güçlendirmedeki, dini turizmi geliştirmedeki önemini ve gelecekte Kalkınma Yolu projesine bağlanma ihtimalini değerlendirdi.

Fuad Hüseyin ve Ali Laricani görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler, özellikle Gazze Şeridi’nin durumu, Siyonist rejimin bölgeyi işgal tehlikesi, halkının Mısır’a göç ettirilmesi girişimleri, Batı Şeria’nın ilhakının yaratacağı tehditler ve bunların Arap dünyası ile İran’a etkilerini ele aldı.

Suriye’deki mevcut değişimler ve bunların bölgesel istikrara etkileri de gündemdeydi.

İki taraf, bölgesel düzeyde ortak güvenlik işbirliği mekanizması oluşturmanın, BM Genel Sekreteri’nin bölgesel güvenliğe ilişkin planını incelemenin ve BM Genel Kurulu oturumları kapsamında “6+2” (Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Irak ve İran) toplantısının yapılmasının önemini vurguladı.

Görüşmenin sonunda Laricani, Siyonist rejimin İran’a karşı yürüttüğü savaş sürecinde Irak Dışişleri Bakanı’nın tutum ve çabalarına teşekkür etti, ayrıca Bağdat’ın dengeli dış politikasını takdir etti.