Usta sanatçı Ferşçiyan anısına: Veli Asr Meydanı’nda yeni duvar resmi

Erbain günü ve usta sanatçı Mahmut Ferşçiyan’ın vefatı vesilesiyle Veli Asr Meydanı’ndaki en yeni duvar resmi görücüye çıktı.

Bu eser, Hz. İmam Hüseyin’in (a.s.) türbesinin tasarımını yaptıktan sonra çekilen Mahmut Ferşçiyan’ın fotoğrafını temel alıyor.

İran sanatının eşsiz dehası Mahmut Ferşçiyan yıllarca süren parlak çalışmalarının ardından 9 Ağustos'ta 96 yaşında hayatını kaybetti.

Mahmut Ferşçiyan kimdir?

İranlı usta minyatür sanatçısı Mahmut Ferşçiyan, yalnızca bir ressam değil; aynı zamanda İran’ın kültürel hafızasında derin izler bırakmış yaşayan bir efsanedir. Eserleri, İran mitolojisinden dini anlatılara uzanan geniş bir yelpazede, duygu yüklü detayları ve eşsiz kompozisyonlarıyla tanınır. “Aşura Günü” ve “Zamene Ahu” (Ceylanın Kefili) gibi unutulmaz tabloları, halkın kolektif kimliğinde özel bir yere sahiptir. İsfahan’da yetişip sanatını Doğu ile Batı arasında evrensel bir dile dönüştüren Ferşçiyan, İran İslam mimarisi ve türbe tasarımlarında da önemli imzalar atmıştır.