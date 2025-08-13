İran'dan ABD’nin Tahran-Bağdat ilişkilerine müdahalesine tepki

İran İslam Cumhuriyeti’nin Bağdat Büyükelçiliği, İran-Irak ikili ilişkileri konusunda ABD’nin müdahaleci tutumunu kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İran ve Irak’ın iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde iki kardeş Müslüman halkın ilişkilerini güçlendirme iradesine vurgu yapıldığı ve bunun sınır güvenliği ile bölgesel istikrarın teminatı olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü’nün, iki ülkenin güvenliğini güçlendirmek ve terörizmle mücadele etmek amacıyla İran-Irak işbirliği mutabakat muhtırasının imzalanmasına yönelik açıklamalarının, bağımsız iki komşu ülkenin ilişkilerine kabul edilemez bir müdahale olduğu belirtilerek, bu durumun ABD’nin bölgede istikrar bozucu yaklaşımının ve komşu Müslüman halklar arasında ayrılık yaratma çabalarının açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Böyle müdahaleci tutumların, Birleşmiş Milletler Şartı ve devletler arası işbirliği hakkı gibi uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiği ifade edildi.

Daha önce ABD Dışişleri Sözcüsü Tami Bruce, İran ve Irak arasında imzalanan işbirliği mutabakatına tepki göstererek, “ABD, Irak’ın gerçek egemenliğini destekliyor, Irak’ı İran’a bağımlı bir devlet hâline getiren yasaları değil” iddiasında bulunmuştu.