Irak’taki Erbain törenlerine Türkiye’den katılım

AA'ya göre, Kerbela’da yiyecek ve içecek ikramı için hayır çadırları kuran Türk ziyaretçiler, yoldan geçenlere hizmet sundu. Ayrıca Türkiye'nin Necef Başkonsolosluğu da Erbain ziyaretçileri için hayır çadırı açtı.

Kerbela’daki Erbain törenlerine ise hem yurt içinden hem de yurt dışından yüz binlerce kişi katılıyor.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edildi.

Bu olay her yıl "Aşura Günü"nde anılıyor. Hicri takvime göre, "Aşura Günü"nden 40 gün sonra düzenlenen anma etkinlikleri ise "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri olarak biliniyor.