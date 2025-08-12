Erbain ziyaretçilerine hizmet veren Türk kadın duygularını anlattı (+Video)

Irak’ta, Erbain ziyaretçilerine hizmet veren Fatıma Zehra Uluslararası Çadır’ı, Kerbela yolunda bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Çadır, Necef’ten Kerbela’ya giden yolda, 202. sütun (amud) civarında yer alıyor.

Türkiye’den gelen ve Uluslararası Fatıma Zehra (s.a) çadırında görev yapan bir kadın, Erbain yürüyüşüne dair duygularını şöyle dile getirdi:

“Her yıl insanlar bu yürüyüşte İmam Hüseyin (a.s.) ile yeninden biat tazeliyor. Bu sevgi öyle büyük ki, insanlar en zor şartlara rağmen bu yürüyüşe katılıyor.”