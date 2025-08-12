İran ile Güney Afrika arasında üst düzey askeri görüşme

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rudzani Maphwanya Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile görüştü.

Görüşmede Tuğgeneral Nasirzade, Güney Afrika hükümetinin, Siyonist İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınama ve İsrail rejiminin soykırım davasını uluslararası mahkemelere taşıma yönündeki tutumunu övdü.

İran'a karşı dayatılan 12 günlük savaşı ‘’devlet terörü’’ olarak nitelendiren Tuğgeneral Nasirzade, "İran İslam Cumhuriyeti, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, İsrail rejimine kararlı bir yanıt verdi ve düşmanı bazı arabulucular aracılığıyla ateşkes talep etmeye zorladı. Biz de krizin büyümesini önlemek için bu talebi kabul ettik.’’ dedi.

Tuğgeneral Nasirzade, ''İran düşmanın hareketlerini yakından izliyor ve her türlü senaryoya da hazırız" ifadesini kullandı.

İran'ın füzeli operasyonlarla Siyonist rejime büyük darbe vurguğunu belirten Tuğgeneral Nasirzade, ''Bu rejim İran'ın operasyonlarla verdiği zararın boyutlarının ortaya çıkmaması için yoğun bir sansür uyguluyor.'' diye konuştu.

Güney Afrikalı askeri yetkili de, İran’ın Fars Körfezi ve Batı Asya bölgelerindeki stratejik ve jeopolitik konumuna değinerek, iki bağımsız ülke arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

