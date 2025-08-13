Fidan ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani'den ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.

Fidan, görüşme sonrası Şeybani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, konuşmasında bölgedeki şartların iki ülkeyi bir araya getirmeye ve yakın çalışmaya zorladığını söyleyerek "Lazkiye'deki olaylar, Süveyda'daki hareketlilik, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmamadaki oyunbozanlık rolü Suriye'de açılan bu olumlu sayfanın insanların umduğu gibi gitmesi nedenlerle zor olacak gibi görünüyor. Burada bir meydan okuma var ama bizlere düşen de bu zorluğu çok iyi tanımlayıp ona göre tedbirler alıp iş birlikleri ortaya koyarak barışçıl şekilde bu sorunları çözmeye çalışmak" dedi.

Şeybani de "Doğrudan veya doğrudan olmayan tehditlerle karşı karşıyayız; Suriye'nin bölünmesi isteniyor" ifadelerini kullandı.

Şeybani, "Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor." dedi.