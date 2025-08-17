  1. Dünya
Tel Aviv’in fitne planı: Güney Suriye’de tehlikeli oyun

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden sonra Suriye’de iç çatışmalar sürerken, İsrail bu durumdan faydalanarak ülkenin güney bölgelerini işgal etme çabasını sürdürüyor.

Ma’an Ajansı’na göre, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden sonra Suriye’de iç çatışmalar sürerken, İsrail bu durumdan faydalanarak ülkenin güney bölgelerini işgal etme çabasını sürdürüyor.

Tel Aviv, özellikle Süveyda eyaletinde başlayan olaylardan bu yana Dürzi topluluğuna yakın görünmeye ve onların desteğini kazanmaya çalışıyor.

Son olarak İsrail, üzerinde kendi bayrağı bulunan kutular içinde çelik yelekler göndererek bölgede fitne yaratmak istedi. Bu yelekler Dürzi gösterilerinde kullanıldı.

İsrail daha önce de “Dürzilere yardım” bahanesiyle Suriye’deki birçok askeri tesis ve altyapıyı hedef alarak hava saldırıları düzenlemişti.

