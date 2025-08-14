Paşinyan: Azerbaycan ile anlaşma İran için de faydalı olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fox News'e Washington’da imzalanan belgeler ve “Trump Rotası” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ermeni Haber Ajansı'na göre; Paşinyan, imzalanan anlaşma ve bildirgenin hem İran hem de Rusya için somut faydalar içerdiğini belirterek, “Bu anlaşma hayata geçtiğinde, örneğin İran, Fars Körfezi’nden Karadeniz’e demiryolu erişimine sahip olacak. Böylece Rusya ve İran arasında demiryolu bağlantısı kurulabilecek. Ekonomik açıdan bakıldığında, sadece Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve Türkiye değil, Rusya ile İran da çok önemli ve şimdiye kadar eşi görülmemiş kazançlar elde edecek. Şu anda Güney Kafkasya’dan İran’ı Rusya’ya bağlayan bir demiryolu yok,” dedi.

Ermenistan’ın hedefinin istikrar, barış, sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik ve siyasi işbirliği olduğunu vurgulayan Paşinyan, “Bu anlaşmayı, tüm ülkeler ve uluslararası toplum için istikrar ve güvenlik sağlayacak önemli bir belge olarak görüyorum''açıklamasını yaptı.

Paşinyan, ''Barış Kavşağı’ adını verdiğimiz bir projemiz var. Bu anlaşma da işbirliği ve barışın bir kavşağı haline gelebilir. Biz tartışma kışkırtmak ya da gerginlik yaratmak istemiyoruz. Amacımız istikrar, barış, sürdürülebilir kalkınma ve işbirliği. Dün (8 Ağustos) imzalanan bildirge bu hedefler için çok uygun bir zemin oluşturuyor,” diye konuştu.