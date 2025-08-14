Özel'in 2 milyon dolarlık iddiasına soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturması ile ilgili açıklamalar yaptığı basın toplantısı devam ederken Özel'in gündeme getirdiği iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili dile getirilen iddiaların araştırılması için resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel, basın toplantısında İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat Kapki'nin AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci hakkında şikayette bulunduğunu belirterek kendisine rüşvet teklif edildiğini söylediğini iddia etti.

Özgür Özel, Murat Kapki'nin Mücahit Birinci'nin kendisine 2 milyon dolar teklif ederek Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iftira attırmaya çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Özel, basın toplantısında bazı belgeler paylaşarak Murat Kapki'den vekalet alan AKP'li Mücahit Birinci'nin "İftira at seni kurtarayım" dediğini anlattı.