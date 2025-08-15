Ermenistan’ın yolları ülkenin yetkisi altında olacak

Washington'da yapılan anlaşmayı değerlendiren Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan, ''Ülkenin yolları, tüm teknik ve içeriksel konular dahil olmak üzere Ermenistan’ın yetkisi altında olacak.'' dedi.

Bakan, karşılıklılık, egemenlik, yetki ve toprak bütünlüğü ilkelerinin, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından imzalanan belgelerde açıkça yer aldığını vurguladı.

Ermeni yetkili, “Barış anlaşmasının paraflanması, Ermenistan’ı barışa çok büyük bir adımla yaklaştırıyor. Bu, uzun zamandır beklenen, sevindirici ve ülkenin her vatandaşı için önemli bir gelişmedir” diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonuna imza attı. Anlaşma ile kurulacak Zengezur Koridoru'nun işletmesi 99 yıllığına ABD'ye devredildi.