Türkiye'de yaz 5 aya uzadı; Su kaynakları alarmda

İklim krizinin etkileri her geçen gün daha somut bir şekilde kendisini gösterirken, Boğaziçi Üniversitesi'den Prof. Dr. Murat Türkeş, “Sonbahar artık iki aydan ibaret, yazın süresi ise beş aya çıktı” dedi. Türkeş, su tüketimine dikkat çekerek böyle devam etmesi durumunda Türkiye'nin su fakiri olacağını öngördüğünü söyledi. Kuraklık sorununa da dikkat çeken Türkeş, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu hariç, orman varlığı olan her metrekarenin yangın riski altında olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Gazete Oksijen'den Baran Can Sayın'a konuştu.

Türkeş'in iklim krizine dair öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"20240'tan sonra daha sıcak olacak"

"Maalesef sonbaharın da zaman dilimi değişti artık. Haziran ve temmuz sıcaklarını mayıs ve eylülde de görüyoruz. Yaz artık süresi uzamış ve beş aya yayılmış bir mevsim. Mayıstan eylül sonuna kadar olan periyodu yaz mevsimi olarak nitelendirmek mümkün. Bugünkü verilere dayanarak yapılan projeksiyonların orta veya kötümser senaryolarına göre ülkemizde de, Akdeniz havzasında da 2040’tan sonra bugünkünden çok daha sıcak ve kurak koşullarla karşılaşacağız. Türkiye özelinde yine 2040 sonrası Akdeniz ikliminin ve yarı kurak step ikliminin alanı genişlerken, Karadeniz’deki nemli ılıman iklimin ve Kuzeydoğu Anadolu’daki soğuk iklimin alanı iyiden iyiye daralacak.

"Su fakiri olacağız"

Türkiye’de Karadeniz’in kıyı kuşağı ve Kuzeydoğu Anadolu dışında 2 yıl ve daha uzun süren kuraklıklarla baş edebilecek bir su bütçesi ve kaynağı yok. Türkiye'nin en az yüzde 70’lik bölümü klimatolojik açıdan su zengini değil. Yani yıllık su açığı var. Bu su açığı gitgide daha da artacak. Su kaynaklarını besleyecek kar yağışları da olmuyor. Türkiye’de bugünkü şartlarda dahi kişi başı su tüketimi çok az. Ne yazık ki geçen zamanla Türkiye’de kişi başı su tüketimi 1700 metreküplerden 1300 metreküp seviyesine kadar geriledi. Böyle giderse 1000 metreküpün altına düşeceğiz ve tam anlamıyla su fakiri bir ülke olacağız.

Orman yangınları uyarısı

Orman yangınlarına elverişli iklim koşulları artık Marmara’dan başlıyor; Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu hariç, Güneydoğu Anadolu’ya dek tüm Türkiye’ye yayılıyor. Bu sahada da orman ekosistemi barındıran her yer risk altında. Mesela İç Anadolu’nun kuzeybatısında ve Karadeniz’in batısında çok geniş orman varlığı bulunuyor. Bu bölgeler geçmişe kıyasla daha sıcak, kurak ve orman yangınlarına elverişli. Orman olması kaydıyla artık Batı Karadeniz’de, İç Anadolu’nun batı ve kuzeybatısında ve Batı Anadolu’nun iç kısımlarında da tıpkı Ege, Akdeniz ve Marmara’da gördüğümüz gibi orman yangınlarıyla karşılaşmamız maalesef muhtemel.

Kaynak: T24