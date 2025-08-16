Yer gözlem uydusu Hayyam kuraklıkla mücadelede rol oynuyor

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, yer gözlem uydusu Hayyam’ın durumu hakkında bigi verdi.

Bu uydunun misyonunun sürdüğünü kaydeden Salariye, ''Hayyam’ın sağladığı görüntüler, barajlar, sulak alanlar ve göller gibi su rezervuarlarının seviyesinin tespit edilmesinde önemli rol oynuyor’’ dedi.

Salariye, Hayyam uydusunun kuraklıkla mücadelede de etkin rol oynadığını belirtti.

Adını 11. yüzyılda yaşayan İslam bilgini Ömer Hayyam’dan alan Rus yapımı uydu, 9 Ağustos 2022’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

İran Uzay Kurumu tarafından geliştirilen uzaktan algılama uydusunun, ülkedeki çeşitli sektörlerin bilgisayarlaştırılması için altyapı sağlayacağı belirtildi.

Hasan Salariye daha önce Hayyam uydusuyla ilgili olarak, "Hayyam, doğal kaynakların yönetimi, madencilik, tarım ve çevre alanlarında kullanılmak üzere standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiş bir ölçüm uydusudur." demişti.