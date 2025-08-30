İran, geliştirilmiş Kevser uydu modelini tanıttı

İran Uzay Ajansı Başkanı’nın katılımıyla geliştirilmiş Kosar uydusunun yeni modeli tanıtıldı.

Geçen yıl 5 Kasım’da, Kevser ve Hüdhüd uyduları, Rus Soyuz fırlatma aracı ile uzaya gönderilmişti. Bir yıldan kısa sürede, Kevser'in geliştirilmiş ikinci modeli tamamlandı ve fırlatma için hazır hale getirildi.

Uydu ve aksesuarlarının toplam ağırlığı 50 kilogram olup, 500 kilometre irtifada Dünya yörüngesine yerleştirilecek ve önümüzdeki aylarda Rus Soyuz fırlatma aracıyla uzaya gönderilecek.

Bu uydu, Kevser-1 ve Hüdhüd'ün görevlerini birleştiriyor: uzaktan algılama ve Nesnelerin İnterneti (IoT). Uydu, özellikle precise tarım ve haritalama alanlarında kullanılacak.