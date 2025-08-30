  1. İran
30 Ağu 2025 11:15

İran, geliştirilmiş Kevser uydu modelini tanıttı

İran, geliştirilmiş Kevser uydu modelini tanıttı

İran Uzay Ajansı Başkanı’nın katılımıyla geliştirilmiş Kevser uydusunun yeni modeli tanıtıldı.

İran Uzay Ajansı Başkanı’nın katılımıyla geliştirilmiş Kosar uydusunun yeni modeli tanıtıldı.

Geçen yıl 5 Kasım’da, Kevser ve Hüdhüd uyduları, Rus Soyuz fırlatma aracı ile uzaya gönderilmişti. Bir yıldan kısa sürede, Kevser'in geliştirilmiş ikinci modeli tamamlandı ve fırlatma için hazır hale getirildi.

Uydu ve aksesuarlarının toplam ağırlığı 50 kilogram olup, 500 kilometre irtifada Dünya yörüngesine yerleştirilecek ve önümüzdeki aylarda Rus Soyuz fırlatma aracıyla uzaya gönderilecek.

Bu uydu, Kevser-1 ve Hüdhüd'ün görevlerini birleştiriyor: uzaktan algılama ve Nesnelerin İnterneti (IoT). Uydu, özellikle precise tarım ve haritalama alanlarında kullanılacak.

News ID 1929867

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler