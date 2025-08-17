Tel Aviv'de protesto dalgası büyüyor

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, Tel Aviv'de İsrail'in Gazze'deki yeni işgal planına karşı protesto gösterisi yapıldı.
Rejimin polisi, bugün işgal altındaki topraklarda düzenlenen gösteriler sırasında en az 35 protestocuyu tutukladığını duyurdu.
Haberde, eylemcilerin Tel Aviv'deki Savaş Bakanlığı binasının önündeki kavşağı kapattığı bildirildi.
Protestoya katılan siyonistler sabah saatlerinde ellerinde taşıdıkları pankartlarla Tel Aviv'deki Rokah Caddesi'nde toplanarak Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasını talep etti.
Protestonun yanı sıra bazı kurumlarda grev yapıldığı kaydedildi.
