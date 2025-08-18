Bölgedeki kardeşlerimizin yanındayız; onlara emir vermiyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, İran delet televizyonundan yayınlanan "Tahran, Tel Aviv" programına katılarak Lübnan ve ülkedeki koşullar hakkında şunları söyledi:

"Bugün Lübnan'da çatışmalar var ve çözüm arıyorlar. Lübnan ile ilgili olan tutumumuz şöyle: Her koşulda yanınızdayız, elbette Lübnan halkı karar vericidir ve Lübnan'ın iç işlerine karışmayız, ancak her zaman yanlarında olduğumuz için bugün de yanlarındayız."

Bölge dışındaki aktörlerin Lübnan'ın silahsızlandırılması için belirlediği son tarih hakkında konuşan Laricani "Büyük ülkelerin başkalarına son tarihler koymasından hoşlanmıyoruz ve bu diyalog dili medeniyet sahibi olan Lübnan gibi bir ülke için uygun değil. Trump da bize bir son tarih verdi, ancak bu yöntem doğru değil ve kimse buna itibar etmiyor. Binlerce kilometre öteden gelip, 'Şu zamana kadar şunu şunu yapmalısın. Ne yapıyorsun?' demeleri doğru değil. Sonra da, 'Şunu şunu yaparsan sana çikolata veririz' diyorlar; bunu aşağlama olarak görüyoruz ve asla hoş karşılamıyoruz" ifadesini kullandı.

Laricani sözlerinin devamında "Amerikalılar isterlerse yardım edebilirler ama emir vermezler. Bölgedeki ülkeler bizden yardım isterse, elbette elimizden geldiğince onlara yardım eder ve eşlik ederiz. Dolayısıyla, ister Irak'ta ister başka ülkelerde olsun, kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiği konusunda bir görevimiz olduğunu, ancak onlara emir vermediğimizi söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Laricani, savaş ve müzakereler konusundaki görüşüne ilişkin "Önemli olan, savaşın artık bu şekilde var olmaması, ancak dikkatli olmamız. Özellikle askeri sektörlerde, çünkü karşımızda zorlu bir düşman var." değerlendirmesinde bulundu.

12 günlük savaş ve yeniden müzakere

12 günlük dayatılan savaşın ardından gerçekleşen yeniden yapılanmayla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Yıkılan binaların yeniden yapılanma savaş sırasında başladı, ancak bu konuda en önemli konu iç iradedir. Başkalarından yardım almamız gerektiği doğru, ancak önemli olan iç kapasitemizin güçlendirilmesidir."

ABD ile müzakereler hakkında Laricani, "Müzakere bir taktiktir ve bazı yerlerde gereklidir, ancak pratikte müzakerelerde elleriniz dolu olmalıdır, aksi takdirde müzakerelerde kimse size taviz vermez, ancak gücünüz yettiğince pazarlık yapabilirsiniz." dedi.