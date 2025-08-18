Bloomberg: İran ile savaş İsrail ekonomisini durgunluğa sürükledi

Al Meyadeen ve Bloomberg’e göre, Siyonist rejim İstatistik Ofisi, rejimin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3,5 düştüğünü açıkladı.

Özel tüketim harcamaları yüzde 4,1, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 12,3 azaldı. İş dünyası üretimi yüzde 6,2, kişi başı GSYİH ise yüzde 4,4 geriledi.

Siyonist rejim Merkez Bankası büyüme beklentisini yüzde 3,3 olarak tahmin ederken, Maliye Bakanlığı bunu yüzde 3,1’e düşürdü. Gazze operasyonu ve on binlerce yedek asker çağrısı, ekonomiye ek baskı oluşturuyor.

Ekonomist Ronen Menahim’e göre, savaş öncesi büyüme trendine göre GSYİH açığı yzüde 4, yani yaklaşık 80 milyar şekel.

