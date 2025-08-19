  1. Video
19 Ağu 2025 10:18

Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı ile özel görüşme gerçekleştirdi

Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı ile özel görüşme gerçekleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Erivan'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile özel bir görüşme yaptı.

indir 4 MB

News ID 1929602

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha