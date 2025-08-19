https://tr.mehrnews.com/news/1929602/ 19 Ağu 2025 10:18 News ID 1929602 Video Video 19 Ağu 2025 10:18 Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı ile özel görüşme gerçekleştirdi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Erivan'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile özel bir görüşme yaptı. indir 4 MB News ID 1929602 کپی شد İlgili haberler Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erivan’da resmi törenle karşılandı İran ve Ermenistan, ulaşım işbirliğini güçlendirme kararı aldı Pezeşkiyan’ın Ermenistan ziyareti, bölgesel jeopolitiğin korunmasını amaçlıyor Pezeşkiyan önemli görüşmeler için Ermenistan'da Komşularımızla ilişkileri geliştirilmek önceliklerimiz arasında Ekler Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İran ve komşuları Ermenistan Nikol Paşinyan
yorumunuz