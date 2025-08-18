Komşularımızla ilişkileri geliştirilmek önceliklerimiz arasında

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan ve Belarus’a yapacağı ziyaret öncesinde Mehrabad Havaalanı’nda açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, ziyaretin, öncelikli olarak komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirileceğini belirtti.

İran'ın Ermenistan ile eski ve stratejik bir ilişkileri olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlü bağların sürdürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki iletişim ve işbirliğinin artırılması, özellikle kültürel ve ulaşım alanlarında, Kuzey-Güney koridoru başta olmak üzere yeni anlaşmaların görüşüleceği belirtildi.

Pezeşkiyan, Doğu-Batı güzergâhlarının ticaretin geliştirilmesi için uygun altyapı sunduğunu ve bu alandaki işbirliğini genişletmek istediklerini söyledi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının ardından Ermenistan’daki Amerikan şirketlerinin varlığı konusundaki endişelere değinen Pezeşkiyan “Bölgede Amerikan şirketlerinin varlığı konusunda doğal olarak bazı kaygılar ve endişeler var. Bu şirketler isimlerini bir firma olarak gösterip, sonrasında başka amaçlarla hareket edebilirler. Deneyimler gösteriyor ki bu tür durumlar genellikle bu şekilde ilerliyor. Bu nedenle, söz konusu kaygılarımız ve endişelerimiz hakkında Ermenistan yetkilileriyle görüşmeler yapacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı “Diğer konular, özellikle teknik, mühendislik, inşaat, madencilik, sanat, sosyal ve turizm alanlarında çok iyi belgeler hazırlanmış durumda ve bu belgeler orada imzalanacak. Bu ilişkiler kesinlikle artacak; özellikle de Ermenistan Avrasya’nın bir parçası ve biz de bu yapının üyesi olduk. Bu durum, ülkemizin ekonomik yolunun iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Belarus ziyareti ile ilgili olarak “Ermenistan ziyaretinin ardından Belarus’a gideceğiz. Son yıllarda birçok sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel konuda bakış açıları çok olumlu oldu ve bu süreç, teknoloji transferi, tarım, sanayi ve çeşitli sosyal konularda gelişmeye devam edecek. Uluslararası birçok platformda bizim konumumuzu savundular; örneğin İsrail’in ülkemize yönelik saldırılarını kınadılar ve Gazze’deki ihlallere karşı sert tutum sergilediler. Bu durum, aynı fikirde olduğumuz ülkelerle ilişkilerimizi geliştirebileceğimizi ve bize sınır oluşturan konularda bu ilişkiler aracılığıyla engelleri ortadan kaldırıp birbirimize destek olabileceğimizi gösteriyor.” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Böylece ticaret ve kültür daha fazla gelişecek. Orada imzalanacak anlaşmalar hazır durumda ve elde edeceğimiz sonuçlar, ülkemiz için uygun ekonomik ve sosyal ortamların oluşturulmasına fayda sağlayacak.”